Ľ. Galko: Krajské voľby budú súbojom Smeru a demokratickej pravice

Na snímke poslanec Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) – Nadchádzajúce voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú takmer vo všetkých krajoch súbojom kandidáta Smeru-SD a kandidáta demokratickej pravicovej koalície. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii podpredseda strany SaS Ľubomír Galko. Výnimkou je len Banskobystrický kraj, kde sa podľa neho všetci zoradili za Jána Luntera.uviedol Galko. Jasným príkladom je podľa neho Bratislavský kraj.povedal Galko s tým, že nezávislých kandidátov Rudolfa Kusého a Pavla Freša nepovažuje za pravicových kandidátov.Juraja Drobu na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podporuje SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska, Milan Ftáčnik kandiduje ako nezávislý. Pred pár dňami sa však objavili informácie, že strana Smer-SD vyjadrila podporu Milanovi Ftáčnikovi. Ten sa však v tejto súvislosti vyjadril, že nechce byť spájaný s podporou žiadnej politickej strany. "uviedol v reakcii Ftáčnik.dodal.K podpore zo strany Smer-SD pre Milana Ftáčnika sa vyjadril aj predseda SaS Richard Sulík.zdôraznil Sulík. Podľa neho to strana len dlho naťahovala, lebo vedela, že ak sa voliči príliš skoro dozvedia, že je ich kandidátom, nebudú ho v Bratislave a Bratislavskom kraji voliť.Strana SaS s nevyhla ani tohtoročnej jednokolovej voľbe predsedov samosprávnych krajov. Označila ju za neférovú voľbu, ktorou sa v krajoch zakonzervuje súčasný stav držiaci Slovensko v beznádeji a stagnácii. Sulík v tejto veci podotkol, že ak budú mať možnosť, vrátia dvojkolovosť krajských volieb.Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú obyvatelia na Slovensku voliť v sobotu (4.11.) piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.