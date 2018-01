Ľ. Galko: Prezident sa v príhovore vyhol priamej kritike vlády

Poslanec parlamentu SR Ľubomír Galko (SaS), archívna snímka archívna snímka Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Prezident SR sa vyhol priamej kritike vlády, ale presne popísal stav našej spoločnosti, ktorá stagnuje v mnohých oblastiach. V úrovni verejných služieb, v boji proti korupcii i v politickej kultúre. Pre TASR to v reakcii na novoročný príhovor Andreja Kisku povedal poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko.vyhlásil Galko.Podľa poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (OĽaNO) prezident vyzdvihol dôležité okamihy v histórii Slovenska, kde by sme mali hľadať aj inšpiráciu do budúcnosti.uviedla Remišová s tým, že naši ľudia sú šikovní, vo svete sa nestratia a práce sa neboja.dodala poslankyňa, podľa ktorej sme si mysleli, že k prosperite Slovenska stačí uveriť vodcom ako Robert Fico alebo Vladimír Mečiar.povedala Remišová.Súhlasí s prezidentom, že voľby do vyšších územných celkov priniesli zmenu atmosféry.vyhlásila.Pripomenula, že podľa Kisku nemáme hľadať strašiakov ani doma, ani za hranicami.uzavrela Remišová.reagoval na príhovor poslanec NR SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.konštatoval Kollár. Súhlasí s prezidentovým prianím, aby Slovensko bolo krajším a lepším, ako aj s myšlienkou, že ekonomike sa darí.povedal predseda Sme rodina, ktorý si prezidentov prejav veľmi váži.uzavrel Kollár.