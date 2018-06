Ľ. Galko: Som v šoku, že D. Kováčik stále sedí na svojej stoličke

Na archívnej snímke Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. júna (TASR) - Opozičný poslanec a podpredseda SaS Ľubomír Galko je v šoku, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je stále vo svojej funkcii, a to napriek tomu, že tak dôležitý úrad nikdy neviedla osoba s tak nízkou dôveryhodnosťou a kreditom. Galko to vyhlásil počas rozpravy k správe o činnosti špeciálneho prokurátora za minulý rok.odkázal Galko.Poukázal tiež na text Kováčikovej správy, v ktorej sa uvádza, že pretrváva pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených ľudí pre korupčné trestné činy.pýtal sa.Galkovi sa zároveň nepáči, že sa Kováčik v správe chváli. V správe sa totiž spomína odsúdenie páchateľov za úplatky vo výške 2000 eur, 150 eur či 550 eur.Opozičný poslanec pripomenul, že Kováčik svojho času definitívne zmaril vykonanie znaleckého posudku nahrávky, na ktorej je hlas podobný Robertovi Ficovi (Smer-SD) a hovorí o zháňaní peňazí vlastnou hlavou.myslí si. Galko je však presvedčený, že Kováčik môže stále konať a nechať to preskúmať.dodal Galko.Kováčik v reakcii stručne odkázal, že aj on je v šoku, že taká morálna ikona, akou je Galko, si dovolí ho vyzvať na odstúpenie. Poslancovi pripomenul, že ho z funkcie ministra obrany odvolala vtedajšia premiérka Iveta Radičová.