L. HRNČIARIK: Zločinci nepoužívajú legálne držané a evidované zbrane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Pred dvoma dňami prijatá smernica EÚ o strelných zbraniach prinesie naozaj mnohé zmeny pre držiteľov a vlastníkov legálnych strelných zbraní, ale taktiež aj predajcom a ostatným ľuďom, ktorí používajú zbrane na výkon činnosti, napríklad strelnice, výcvikové organizácie, telesnú stráž a podobne. Domnieva sa odborník na zbrane a predajca zbraní Lukáš Hrnčiarik.povedal ďalej pre TASR Hrnčiarik.zdôraznil ďalej Hrnčiarik.Podľa jeho názoru však ostatné body smernice sú absolútne nezmyselné a v žiadnom prípade nijako neobmedzia teroristické útoky páchané v EÚ.dodal na záver.Novelizovanú smernicu o strelných zbraniach v utorok 25. apríla schválili členské štáty Rady EÚ. Prísnejšie pravidlá sa budú týkať zbraní na streľbu slepými nábojmi a nedostatočne znefunkčnených zbraní, aké boli využité pri teroristických útokoch v Paríži. Civilisti sa k niektorým typom zbraní už nedostanú.Schválená smernica ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť nový evidenčný systém na vydávanie a obnovu licencií na držbu zbraní. Jednotlivé zbrane aj ich dôležité súčiastky musia byť označené podľa jednotných pravidiel. Cieľom je, aby bolo možné vystopovať zbrane, aj tie zložené zo súčiastok, použité pri trestných činoch.Smernica tiež stanovuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby predajcovia okamžite elektronicky zaznamenávali všetky pohyby zbraní. Majú na to slúžiť národné databázy. Legislatíva obsahuje návrh na vytvorenie elektronického systému na výmenu informácií o pohybe strelných zbraní medzi členskými štátmi.Sprísnili sa pravidlá týkajúce sa znefunkčnených zbraní, ktoré sa v mnohých prípadoch dali ľahko získať a prerobiť na funkčné. Týmto spôsobom sfunkčnené zbrane použili napríklad útočníci pri teroristických útokoch v Paríži.Na držbu najnebezpečnejších zbraní kategórie A bude potrebná výnimka udelená členským štátom. Pri tejto kategórii sa pravidlá výrazne sprísnili a umožnia kúpu zbrane len v prípade, že to neohrozí verejný poriadok a bezpečnosť.