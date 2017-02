Ľ. Jahnátek: ÚRSO pri cenách energií urobil neuveriteľné pochybenia

Na snímke Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 12. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) urobil pri stanovovaní cien energií niekoľko neuveriteľných pochybení, vláda však nemohla urobiť nič. Uviedol to dnes v relácii televízie TA3 V politike poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Jahnátek (Smer-SD) v diskusii s parlamentnými poslancami Janou Kiššovou (SaS), Igorom Matovičom (OĽaNO) a Andrejom Hrnčiarom (Most-Híd).Regulačný úrad podľa Jahnátka urobil pochybenia vecné, ako aj procesné.podčiarkol.Z vecných pochybení podľa neho došlo k zmene štruktúry tvorby jednotlivých položiek, ktoré vstupujú do výslednej ceny energie pre zákazníka, hlavne, že sa na 80 % posilnila tzv. fixná zložka.upozornil Jahnátek." poznamenal. ÚRSO zaviedol podľa neho tzv. precenený majetok, čím sa navýšila hodnota odpísaného majetku.Dôležitejšie pochybenia ÚRSO sú podľa Jahnátka procesné pochybenia." dodal Jahnátek s tým, že ceny energií, ktoré boli úradom stanovené koncom minulého roka, sú nezákonné.," pripomenula Kiššová. Spýtala sa, na čo sú nominanti štátu v orgánoch energetických spoločností, ak o hroziacich problémoch s cenami energií vedeli, ale nekonali." povedala.Podľa Hrnčiara predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) o zmätkoch s cenami energií jednoznačne nevedel, pretože nemohol reagovať tak, ako reagoval. Dozvedel sa o tom podľa Hrnčiarových slov na rokovaní so starostami a primátormi v Martine. "," informoval Hrnčiar.Podľa Matoviča sa celá koalícia snaží v súčasnosti "hodiť" celú vinu za zmätky okolo energií len na už odvolaného predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka. "," povedal líder OĽaNO. Fico podľa neho však sedem týždňov neriešil nič. "dodal Matovič.