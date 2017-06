L. Kamenický: Dlhová brzda má prísnejšie pravidlá, než predpisuje EK

Ladislav Kamenický. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) – Pravidlá dlhovej brzdy, ktoré platia na Slovensku, sú prísnejšie ako pravidlá, ktoré predpisuje Európska komisia (EK). Zdôraznil to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda parlamentného finančného výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD).Takýto stav vyplýva podľa neho z nastavenia dlhovej brzdy, teda z toho, že si Slovensko povedalo, že sa bude správať zodpovednejšie, ako od neho požaduje EK. On však podľa vlastných slov nie je zástancom toho, aby ak sa bude niečo uvoľňovať, aby sa robilo tak, že sa bude "malý šróbik šróbovať veľkým dlátom".povedal Kamenický na margo uvoľnenia dlhovej brzdy.Poslanci parlamentu zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd predložili tento týždeň do NR SR návrh uznesenia o uvoľnení dlhovej brzdy. Na základe nej chceli zaviazať rezort financií a dopravy, aby do 15. októbra predložil finančnému výboru podklady, na základe ktorých výbor pripraví novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Teda zákona o takzvanej dlhovej brzde s tým, že sa do nej zavedie výnimka na financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Poslanci však rokovanie o tomto návrhu prerušili a pokračovať budú až na septembrovej schôdzi.Podľa Kamenického malo predloženie tohto návrhu iniciovať diskusiu s opozíciou o návrhu na uvoľnenie dlhovej brzdy. Eurofondy do roku 2020 sú totiž už takmer prerozdelené, otázkou preto ostáva, z akých zdrojov sa má výstavba ciest financovať.adresoval Kamenický svojmu oponentovi v diskusii, poslancovi hnutia OĽaNO-NOVA Eduardovi Hegerovi.Ten ho ubezpečil, že návrhy pripravia.zdôraznil Heger. Podľa neho opozícia vidí v rozpočte oblasti, kde by nemuseli byť také výdavky, ako sú.Súčasne zdôraznil, že príjmy štátu každý rok narastajú, ale zároveň sa zvyšujú aj výdavky jednotlivých kapitol rozpočtu.apeloval poslanec. Upozornil tiež, že zo zákona o dlhovej brzde sa doteraz zaviedla do praxe len prvá časť, a teda dlhové pásma. V zákone však podľa neho boli aj výdavkové stropy, ktoré sa mali zaviesť.upozornil.Podľa Hegera pritom nie je pravdou, že bez uvoľnenia dlhovej brzdy by sa diaľnice stavali pomalšie.priblížil. Diaľnice sa podľa neho nedajú stavať rýchlejšie, keďže jednotlivé úseky treba pripraviť a je potrebné pod ne vykúpiť pozemky.