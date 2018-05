Ľ. Laššáková: Novinári by mali získať osobité postavenie

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 21. mája (TASR) - Ochranu novinárov pri výkone ich práce je potrebné legislatívne posilniť. Zhodli sa na tom ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a zástupcovia vydavateľov a šéfredaktorov na vzájomnom rokovaní.píšu v spoločnom komuniké z rokovania. Ministerstvo preto vytvorí pracovnú skupinu, ktorá pripraví legislatívny návrh.Ten by mal riešiť osobité postavenie novinára z hľadiska ochrany zdroja, ale aj ochrany samotného novinára, napríklad pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie, či civilnými žalobami na ochranu osobnosti v súvislosti s výkonom jeho práce. Pracovná skupina by mala začať fungovať v priebehu niekoľkých týždňov a jej súčasťou by mali byť predstavitelia relevantných ministerstiev aj zástupcovia vydavateľov a šéfredaktorov.Ministerka vzala na vedomie aj obavy Asociácie vydavateľov tlače, že v prípade odobratia mobilného telefónu investigatívnej novinárke Pavle Holcovej by mohlo dôjsť k porušeniu princípov ochrany zdroja, ktoré sú zakotvené v tlačovom zákone a ktoré patria k základom novinárskej práce.vyhlásili.