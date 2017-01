Ľ. MIKLÁNEK: Obrana domovej slobody a majetku nie je trestným činom

Ilustračné foto. Foto: KR PZ Žilina Foto: KR PZ Žilina

Bratislava 15. januára (TASR) - Obrana domovej slobody a majetku legálne vlastnenou strelnou zbraňou v súlade s Trestným zákonom nie je trestným činom a obranca by za ňu nemal byť trestaný. Uviedol pre TASR v súvislosti s prípadom expolitika a herca Milana Kňažka Ľudovít Miklánek zo Združenia vlastníkov strelných zbraní - Legis Telum.objasnil Miklánek.Na otázku TASR, čo by odporučil držiteľom legálnych zbraní, ktorí by sa ocitli v podobnej situácii, Miklánek povedal:Muž z Českej republiky - Pavel N., ktorý sa mal v stredu (11. 1.) vlámať do rodinného domu Kňažka na Havlíčkovej ulici v Bratislave, bude stíhaný väzobne. Muža obvinil policajný vyšetrovateľ zo zločinu krádeže v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.Kňažko TASR v stredu potvrdil, že do jeho domu sa dostal zlodej. Ako prvý o tom informoval portál cas.sk s tým, že herec sa mal postaviť lupičovi so zbraňou v ruke a dokonca ho postreliť. Bývalý politik a herec bol vo štvrtok (12. 1.) v súvislosti s postrelením lupiča vypovedať na polícii.