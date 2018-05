L. Miko: EÚ priniesla ochranu spotrebiteľa, väčšie investície i rozvoj

Na snímke nový vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko. Foto: TASR/MArtin Baumann Foto: TASR/MArtin Baumann

Bratislava 1. mája (TASR) – Výhody členstva Slovenska v Európskej únii (EÚ) pocítil každý Slovák. Pri príležitosti 14. výročia vstupu SR do Únie to uviedol vedúci zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ladislav Miko. Medzi najväčšie prínosy, ktoré vstup do EÚ Slovensku priniesol, zaradil skvalitnenie životného prostredia, možnosť rozvoja prostredníctvom prostriedkov z EÚ, väčšiu ochranu spotrebiteľa či riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru.Slovenská republika sa stala súčasťou EÚ 1. mája 2004, teda pred 14 rokmi.skonštatoval Miko, pričom podľa neho je členstvo SR v Únii veľkým úspechom.Slováci majú podľa neho viac slobody, môžu podnikať na trhu s 500 miliónmi ľudí, na prácu v Únii nepotrebujú pracovné povolenie a Európsky zdravotný preukaz zabezpečil, že občania Slovenska majú v krajinách EÚ nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Ako ďalšiu výhodu uviedol spoločnú menu euro, ktorá podľa Mika priniesla SR nižšie náklady na bankové transakcie, nižšiu infláciu aj jednoduchšie cestovanie v krajinách eurozóny.Ako dodal, EÚ priniesla Slovákom aj možnosť študovať v EÚ v rámci študijného programu Erasmus. Zároveň na 94 % slovenských hraníc boli zrušené hraničné kontroly a uľahčil sa voľný pohyb osôb a tovaru. Jednotný trh tiež umožnil bezproblémový export slovenských výrobkov, ktorý sa od vstupu do Únie strojnásobil, zdôraznil vedúci zastúpenia EK.Miko pripomenul, že prevažná časť verejných investícií sa na Slovensku realizuje vďaka prostriedkom z EÚ. Od vstupu SR do Únie do konca roka 2015 Slovensko získalo z rozpočtu EÚ viac ako 18,6 miliardy eur. Ak sa odpočíta suma, ktorú SR do rozpočtu poslala, v čistom Slovensko získalo viac ako 12,1 miliardy eur. Počas programového obdobia 2014 – 2020 môže Slovensko čerpať 15,3 miliárd eur. Podľa vedúceho zastúpenia EK patrí SR medzi najväčších čistých prijímateľov z rozpočtu EÚ a po vstupe do spoločenstva zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach. V roku 2004 bol hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa na úrovni 57 % priemeru EÚ, v roku 2016 bol už na úrovni 77 % európskeho priemeru, vyčíslil Miko.Na úrovni EÚ platia pravidlá, ktoré majú ochrániť spotrebiteľa. Patrí sem aj jednotná záruka dva roky či systém varovania pred nebezpečnými výrobkami alebo potravinami. Opatrením na ochranu spotrebiteľa bude aj riešenie dvojakej kvality potravín. Miko tiež upozornil, že na Slovensku sa vďaka uplatňovaniu európskej legislatívy zlepšila aj kvalita životného prostredia.Vstup do EÚ podľa Mika zlepšil postavenie Slovenska na medzinárodnej scéne a priniesol viac stability a bezpečnosti. Členstvo zároveň prinieslo SR európsku identitu a umožnilo aktívne sa zúčastňovať na rozhodovaní o otázkach, ktoré ovplyvňujú nielen Európu, ale aj celý svet, uzavrel Miko.