L. Moreno odcestoval zo summitu kvôli rukojemníckej dráme v Ekvádore

Na archívnej snímke Lenín Moreno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 13. apríla (TASR) - Ekvádorský prezident Lenín Moreno ukončil svoju návštevu Peru a vrátil sa do vlasti. Príčinou sú zatiaľ nepotvrdené správy o smrti dvoch novinárov a ich vodiča unesených koncom marca na ekvádorských hraniciach s Kolumbiou. Ako v noci na piatok uviedlo rádio RCN, k dispozícii je údajne fotografia mŕtvych tiel.Podľa agentúry AP Moreno v piatok pripustil ako "vysoko pravdepodobné", že traja unesení zamestnanci médií sú mŕtvi. Prezident však ešte dal únoscom ultimátum, aby preukázali, že rukojemníci sú nažive. Ak sa tak do 12 hodín nestane, Moreno vydá rozkaz na veľkú vojenskú operáciu.Údajnými obeťami sú dvaja novinári z denníka Comercio a ich vodič, ktorí koncom marca zmizli v oblasti Matahye v ekvádorsko-kolumbijskom pohraničí.Neskôr front Olivera Sinisterru z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), ktorý pôsobí na území Ekvádoru, vydal komuniké s tvrdením, že unesení údajne zahynuli počas vojenskej operácie v oblasti.Následne sa vo štvrtok objavili neoficiálne informácie o objavení tiel nezvestných. Aj keď úrady zatiaľ nepotvrdili, že ide o novinárov a ich šoféra, Moreno na svojom konte na sociálnych sieťach napísal, že vzhľadom na krízovú situáciu v krajine sa rozhodol pre okamžitý návrat zo summitu Amerík v Peru.Do Ekvádoru sa vracal aj s rodinami nezvestných, ktorí odcestovali na summit do Peru s cieľom vyvíjať na prezidentov Ekvádoru a Kolumbie tlak, aby urobili maximum, čo je v ich silách pre dosiahnutie prepustenia zadržaných na slobodu.Viacero novinárskych organizácií v uplynulých dňoch kritizovalo vlády oboch štátov, že únosy berú na ľahkú váhu. Odkedy boli totiž muži zadržaní ako rukojemníci, ekvádorská vláda opakovane vyzývala médiá, aby z kauzy nerobila senzáciu, zatiaľ čo Kolumbia odmietala, že by muži boli unesení na jej územie a zadržiavaní na mieste v jej centrálnej časti.Ekvádor je hlavnou tranzitnou zónou pre kokaín vyrobený v Kolumbii, pričom z pobrežia Tichého oceánu do Strednej Ameriky a do Spojených štátov sa kontraband prepravuje malými loďami.