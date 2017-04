Ľ. ÓDOR: Dôveryhodné stropy na dlh môžu priniesť významné úspory

Na snímke člen RRZ Ľudovít Ódor. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. apríla (TASR) - Zavedenie dlhovej brzdy pomáha štátu šetriť. Existencia horného limitu na dlh totiž dokáže znížiť úrokové náklady, ktoré štáty platia na svojich dlhopisoch. Vo svojom najnovšom blogu to konštatuje člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ľudovít Ódor.konštatuje Ódor. Preto je presvedčený, že pri súčasnej slabej efektívnosti vynakladania verejných zdrojov, by bolo zlým riešením vzdať sa dividend, ktoré dlhová brzda ponúka.podotýka Ódor.Zákon o rozpočtovej zodpovednosti, teda tzv. dlhová brzda, bol prijatý v decembri v roku 2011. Ako pripomína Ódor, stalo sa tak v čase, keď padla vláda a finančné trhy v Európe boli v rozklade.pripomína Ódor.Odborníci RRZ sa preto pozreli na to, koľko sa podarilo štátu týmto opatrením ušetriť. V prvom rade sa zamerali na to, ako by sa zmenili rizikové prirážky, ak by investori vedeli, že budúca zadlženosť krajiny neprekročí stanovený limit.vyčíslil Ódor s tým, že pri dlhu vo výške cez 40 miliárd eur by to znamenalo úsporu dve miliardy eur za desať rokov.Taktiež sa zamerali aj na skúmanie skutočného vývoja slovenských rizikových prirážok pred a po prijatí zákona o dlhovej brzde. Vychádzali pritom z dát z pokojných období, kedy neboli ekonomické výkyvy v eurozóne.priblížil Ódor. Testovali aj možnosť, že časť poklesu môže byť v dôsledku kvantitatívneho uvoľňovania. Ukázalo sa, že dlhová brzda mohla prispieť k nižším úrokovým nákladom o 20 až 30 bázických bodov, čo v desaťročnom horizonte predstavuje jednu miliardu eur.