L. Parízek: Krajanská komunita SR v USA hovorí o novej etape vzťahov

Lukáš Parízek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava/New York 4. júna (TASR) - Slovenská delegácia vedená štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízkom sa stretla 2. júna 2018 v New Yorku s mladými Slovákmi, ktorí úspešne podnikajú v USA a aktívne budujú krajanskú platformu novej generácie. Na stretnutí predstavili svoje nápady, inovácie a riešenia úspešní podnikatelia v oblasti IT bezpečnosti, marketingu, smart cities riešení a virtuálnej reality.Networkingové stretnutie v Bohemian National Hall zorganizoval zastupiteľský úrad SR vo Washingtone s krajanskou skupinou The Slovak Professionals in New York. Skupina vznikla v roku 2001, aktívne komunikuje a organizuje stretnutia s cieľom pomáhať členom s profesionálnou kariérou v USA získavaním nových kontaktov a zapájaním do spoločenského života. Stretnutia sa zúčastnila takmer stovka profesionálov, pričom cez sociálne siete boli spojené viac ako dve tisícky Slovákov žijúcich v New Yorku a okolí.uviedol Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR.Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone priebežne komunikuje so slovenskými profesionálmi žijúcimi v USA, aby ich zapojil do aktivít so Slovenskom. Vzniká tak moderná komunikačná platforma s účasťou vedcov, podnikateľov, finančníkov a umelcov na udržiavanie kultúrnej a jazykovej identity krajanov a zároveň generuje potenciál na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska.Z iniciatívy veľvyslanca SR v USA Petra Kmeca vznikla v roku 2016 aj Slovak American Business and Innovation Council (SABIC) – platforma súkromného a verejného sektora na podporu obchodných a investičných bilaterálnych aktivít a rozvoj startupového ekosystému na Slovensku. Ďalšia nezisková organizácia so sídlom v USA, Slovak American Foundation dlhodobo podporuje výmenné vzdelávacie programy, inovácie, startupy a podnikanie v SR.