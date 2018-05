L. Praženková: Pripúšťam možnosť vstupu politikov na Ústavný súd SR

na archívnej snímke Lenka Praženková Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. mája (TASR) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková pripúšťa, aby sa ústavnými sudcami aj naďalej mohli stať aktívni politici. Takáto možnosť vyplýva z návrhu na zmenu pravidiel výberu ústavných sudcov, ktorý v pondelok predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).komentovala návrh Gála v pondelok na zasadnutí Súdnej rady Praženková.povedala.Gálov návrh zavádza nové ústavné a alternatívne aj zákonné predpoklady pre kandidátov na ústavných sudcov. Vstup politikov na Ústavný súd by mal byť podľa ústavných predpokladov limitovaný po novom vyšším vekom 45 rokov, právnickým vzdelaním a 15-ročnou praxou v právnickom povolaní.Kandidát má byť tiež podľa Gálom navrhnutej novely ústavy všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva. Podľa rozširujúcich zákonných predpokladov, ktoré však nemusia byť schválené, by sa ústavným sudcom mohol stať politik, ktorý má napríklad advokátsku skúšku, alebo je významnou osobnosťou v odbore práva a má najmenej 15-ročnú právnickú prax.Takéto kritériá podľa Gála nevylučujú, že by sa ústavným sudcom mohol stať bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) alebo exministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd).uviedol. Otázka politikov na Ústavnom súde je podľa Gála komplikovaná, záleží na konkrétnom mene. Viacerí sa podľa Gála v úlohe ústavného sudcu osvedčili.dodal. Ako pozitívne príklady menoval sudcov Ladislava Orosza a Lajosa Mészárosa, ktorí boli v minulosti poslancami Národnej rady SR. Na otázku, či by bol predseda Smeru-SD Fico dobrý ústavným sudcom, Gál uviedol, že to nevie posúdiť.Minister spravodlivosti predložil na pripomienkovanie nové pravidlá voľby ústavných sudcov, na ktorých sa dohodla koalícia. Kandidáti sa majú voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45. Požiadavkou tiež je, aby boli všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a alternatívne musia mať aj niektorú z odborných právnických skúšok, pravidelne publikovať alebo prednášať a ovládať svetový jazyk. Na zmenu Ústavy SR bude minister potrebovať hlasy opozície, s ktorou chce rokovať.