L. Sólymos: Je možné, že USA nakoniec z parížskej dohody nevystúpia

Na snímke László Sólymos. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel/Luxemburg 19. júna (TASR) - Aj európski ministri zodpovední za životné prostredie, podobne ako ministri zahraničných vecí EÚ, dnes v Luxemburgu vyjadrili ľútosť nad jednostranným rozhodnutím prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. Uviedol minister životného prostredia SR László Sólymos po skončení zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu.Sólymos pripomenul, že Rada ministrov zodpovedná za tento rezort už viackrát vyjadrila ľútosť nad rozhodnutím USA odstúpiť dohody z Paríža, ktorá je podľa jeho slov "výsledkom 25-ročnej práce" medzinárodnej spoločnosti.opísal situáciu Sólymos.Dodal, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo už v tejto fáze "nejde otočiť" a vyjadril presvedčenie, že to platí aj pre Spojené štáty.spresnil.Na otázku, či sa bude dariť napĺňať ambiciózne klimatické ciele parížskej dohody aj bez USA, druhého najväčšieho znečisťovateľa na svete (po Číne), minister odpovedal kladne a upozornil, že už v septembri tohto roku sa stretnú EÚ, Čína a ďalšie štáty sveta podporujúce ciele z Paríža.upozornil minister.Podľa jeho slov nie je vylúčené, že príde čas keď sa Spojené štáty vrátia a opäť potvrdia svoju účasť na dohode z Paríža. Upozornil, že do roku 2020 Američania vystúpiť z dohody nemôžu a "štyri roky je dlhá doba", dosť dlhá na to, že Američania "to otočia a vrátia sa".