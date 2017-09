L. SÓLYMOS: Nedôvera voči vede trápi aj otázku klimatickej zmeny

Na snímke László Sólymos. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Konšpirácie, popieranie zjavných faktov či nedôvera voči vedeckým poznatkom už nie sú privilégiom hŕstky ľudí so sklonmi nikdy nikomu a ničomu neveriť. Uviedol to dnes šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) pred premiérou filmu bývalého amerického viceprezidenta Al Gora o klimatických zmenách v Bratislave.Poukázal, že popieranie a zľahčovanie dosahov klimatickej zmeny nie je riešením.dodal minister. Podľa jeho vyjadrení prijatie parížskej klimatickej dohody sa stalo medzníkom v boji proti klimatickej zmene.Premietanie najnovšieho Gorovho dokumentárneho filmu "An Inconvenient Sequel: Truth to Power" sa konalo v priestoroch Vysokej školy múzických umení. Al Gore v ňom divákom približuje klimatické a ekologické problémy súčasnosti. Na premiére sa zúčastnil minister Sólymos, štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla, americká filmová producentka Carolyn Hendersonová a viacerí zástupcovia odbornej verejnosti.Gore v roku 2000 kandidoval v amerických prezidentských voľbách, ale tesne ho porazil republikán George W. Bush. Po tomto neúspechu sa začal naplno venovať ochrane klímy. Jeho predchádzajúci dokumentárny film o klimatickej zmene Nepríjemná pravda z roku 2007 ocenili dvoma Oscarmi. V tom istom roku Gore získal spoločne s Medzivládnou komisiou pre klimatickú zmenu (IPCC) Nobelovu cenu za mier.