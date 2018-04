L. Sólymos: Nie som istý, či D. Saková ako ministerka upokojí situáciu

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) si nie je istý, či nominácia štátnej tajomníčky ministerstva vnútra Denisy Sakovej (nominantka Smeru-SD) na post šéfky tohto rezortu upokojí celospoločenskú situáciu. Sólymos to uviedol v stredu po skončení rokovania vlády.Minister nechcel komentovať nomináciu koaličného partnera, strany Smer-SD, ktorú v utorok (24.4.) prebrala aj Koaličná rada.odpovedal na otázku, či môže historicky prvá ministerka vnútra upokojiť situáciu.vysvetlil minister.Ďalší podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz, ktorý pôsobí v rezorte vnútra ako vládny splnomocnenec pre rómske komunity, považuje za dôležité, aby mladí politici ako on a Saková dostali možnosť rozvíjať vlastné predstavy.reagoval Ravasz na kritiku nominácie Sakovej, že je blízkym spolupracovníkom bývalého ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý musel ministerský post opustiť po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.varoval vládny splnomocnenec, ktorý dúfa, že sa Sakovej podarí získať podporu verejnosti. Tiež je pre neho dôležité, aby sa "konečne rozbehli procesy na ministerstve", ktoré je z jeho pohľadu dlhú chvíľu bez ministra. Ministerské kompetencie momentálne vykonáva premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) nechce Sakovej radiť, na čo by sa mala ako ministerka zamerať.zdôraznil Žiga.Vláda v stredu odvolala Sakovú z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva vnútra. Skončí dňom vymenovania za členku vlády, čo by sa malo stať vo štvrtok (26.4.).Ministerskú nomináciu Sakovej schválilo predsedníctvo strany Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Predseda Smeru-SD Robert Fico tiež v utorok (24.4.) nomináciu predstavil koaličným partnerom.Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Pellegrini.