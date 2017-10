L. Sólymos: Nová odpadová legislatíva pomôže viac triediť a recyklovať

Na snímke László Sólymos. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Nová odpadová legislatíva, ktorú dnes odobril parlament, zlepší podľa envirorezortu systém nakladania s odpadmi tak, aby sa oplatilo na Slovensku triediť a recyklovať.reagoval šéf Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR László Sólymos (Most-Híd).Aplikačná novela zákona o odpadoch má sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť systém odpadového hospodárstva. Filozofia novej legislatívy - znečisťovateľ platí, ktorá sa začala vlani zavádzať do praxe, ostáva zachovaná.povedal Sólymos.Novela zákona reaguje podľa ministerstva na požiadavky trhu. Má odbremeniť asi 2500 malých podnikateľov od zbytočnej administratívy. Podnikatelia, ktorí za rok uvedú na trh menej ako 100 kilogramov obalových či neobalových výrobkov, už nebudú musieť plniť všetky povinnosti.Legislatívna zmena sprísni dodržiavanie odpadového systému.vysvetlil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviesť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.Nový zákon o odpadoch začal platiť od začiatku minulého roka. Malo ísť o revolúciu v oblasti odpadov. Legislatíva bola kritizovaná už počas jej prípravy, rovnako po tom, čo vstúpila do platnosti. Na zmeny napríklad koncom vlaňajška vyzývali potravinári pre rast nákladov na likvidáciu odpadov z obalov, s úpravami neboli spokojní ani teraz.Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálnych odpadov, z toho viac ako dve tretiny skončia na skládkach. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov.