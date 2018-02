L. Sólymos: Poslanci SaS nepoznajú problematiku znečistenia atrazínom

Na archívnej snímke L. Sólymos Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 2. februára (TASR) - Aktuálne vyhlásenia dvojice poslancov Anny Zemanovej a Ľubomíra Galka (obaja SaS) na tému výskytu pesticídu atrazín na Žitnom ostrove len podčiarkujú ich hlbokú neznalosť problematiky. A čo je ešte horšie, sú v rozpore s ich vlastnými krokmi na pôde NR SR. Pre TASR to uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).vyhlásil minister. Podľa jeho slov je v tomto prípade cena až príliš vysoká, pretože k vlastnému zviditeľneniu využívajú šírenie strachu medzi bežnými ľuďmi.Sólymos poukázal na to, že vyhlásenie dvojice opozičných poslancov ohľadom výskytu pesticídu v podzemných vodách na Žitnom ostrove prišlo len deň po tom, ako nepodporili legislatívu, ktorá by envirorezortu rozšírila kompetencie v tejto oblasti.uistil Sólymos.Jeho ministerstvo zároveň odmieta tvrdenia, že ich rezortná organizácia neinformuje o výsledkoch monitoringu.odkázal Sólymos.Envirorezort zároveň považuje za nekorektné informovať o stave podzemných vôd na Žitnom ostrove a neuvádzať najnovšie informácie. Podľa SHMÚ bola v roku 2016 zaznamenaná zvýšená koncentrácia na území Žitného ostrova iba v lokalite Malinovo.pokračuje minister životného prostredia. Podľa nej ten, kto prevádzkuje zdroj pitnej vody, a tým aj zásobuje obyvateľstvo pitnou vodou, teda vodárenská spoločnosť, je povinný sledovať jej kvalitu v zákonom stanovenom rozsahu. Ak je zistená tendencia zvyšovania nejakých hodnôt, prevádzkovateľ je povinný hľadať príčinu a vykonať preventívne opatrenia. Ak sa zistí prekročenie sledovaných hodnôt nad rámec stanovených limitov, je povinný bezodkladne informovať Úrad verejného zdravotníctva.dodal minister.Zemanová na tlačovej konferencii povedala, že štátne orgány po odhalení kontaminácie podzemných vôd na Žitnom ostrove fatálne zlyhali a zanedbali svoje povinnosti.povedala Zemanová.Z verejne dostupných zdrojov, z monitorovacích sietí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), zistila, že v tejto lokalite bol atrazín prvý raz nameraný v roku 2009, a to v Kvetoslavove. V ďalších rokoch bol potvrdený aj v iných obciach. Západoslovenská vodárenská spoločnosť však zasiahla až v novembri 2017.pripustila opozičná poslankyňa.