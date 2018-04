L. Sólymos sa pre výrub porastov v koryte Dunaja obrátil na inšpekciu

Na archívnej snímke László Sólymos. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) oslovil Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), aby preverila výrub brehových porastov v starom koryte Dunaja, v úseku od Čunova po Dobrohošť. Pre TASR to potvrdil envirorezort. Výrub realizoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a tvrdí, že naň mal všetky potrebné povolenia. Ochranári i aktivisti ho však kritizujú.povedal pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.Staré koryto Dunaja slúži podľa SVP aj na odvádzanie vody z Dunaja, a to najmä počas vysokých prietokoch na Dunaji, ale aj v prípade, že z rôznych dôvodov nemôže byť prevedené potrebné množstvo vody cez stupeň Gabčíkovo.povedal pre TASR hovorca SVP Pavel Machava.Ak by sa výrub nerealizoval, podľa vodohospodárov by hrozilo, že kapacita starého koryta Dunaja nebude dostatočná a budú ohrození obyvatelia a majetok v obciach v blízkosti. Od výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bolo čistenie starého koryta Dunaja podľa SVP nedostatočné, výsledkom čoho boli aj vyrastené náletové dreviny presne na mieste, kde prebiehal výrub. Vodohospodári mali na jeho realizáciu (výlučne v koryte starého Dunaja) podľa Machavu všetky potrebné povolenia.Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy – pracovisko Bratislava tento výrub na sociálnej sieti okomentovala ako otrasný. Krajina pre výrub podľa nej takto prichádza o mimoriadne cenné lužné lesy, ktoré sú biotopom ohrozených a chránených druhov rastlín.uviedla. V súvislosti s účelovým znížením prietoku v starom koryte Dunaja avizovala podanie trestného oznámenia.spresnila Správa CHKO.