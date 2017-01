L. Sólymos: Tender na sanáciu skládky vo Vrakuni vypíšu tento mesiac

Z tlačovej konferencie Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK) k skládke toxického odpadu Mlynské rameno Bratislava 12. februára 2015. Na archívnej snímke občiansky aktivista Juraj Štubniak. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Verejné obstarávanie na sanáciu bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni vypíšu do konca tohto mesiaca. V rozhovore pre TASR to potvrdil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Keďže sa nepodarilo zistiť vinníka skládky, zodpovednosť prevzal envirorezort." povedal Sólymos. Ako však poukázal, samotný proces verejného obstarávania ovplyvniť nevie. Verí však, že sa so sanáciou podarí začať čo najskôr.Odhaduje sa, že sanácia skládky by si mohla vyžiadať 20 až 25 miliónov eur, konečná suma vyjde z verejného obstarávania. Využiť sa majú eurofondy. Práce by sa mohli začať v druhej polovici budúceho roka.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačný mrak má dĺžku približne päť kilometrov od skládky. Pre skládku prišli vlani pred Úrad vlády SR protestovať nespokojní obyvatelia Vrakune.