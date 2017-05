L. Zaorálek: Posledný krok premiéra Sobotku má už v ČSSD silnú podporu

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek Foto: TASR Foto: TASR

Praha 5. mája (TASR) - Za posledný krok premiéra Bohuslava Sobotku označil dnes šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek odvolanie ministra financií Andreja Babiša. Stalo sa tak v relácii Interview ČT24 na spravodajskom okruhu verejnoprávnej Českej televízie (ČT).Zaorálka, ktorý už vo vládnej kríze neočakáva ďalší zvrat, mrzí, že škandály okolo šéfa rezortu financií znepokojujú občanov krajiny a kazia meno ČR v zahraničí. Sociálna demokracia prijme podľa jeho slov ako nového ministra financií kandidáta hnutia ANO, ktorý preukázateľne nemá vplyv v koncerne Agrofert, zdôraznil muž, ktorého meno sa spomína medzi horúcimi kandidátmi na post premiéra-nástupcu Bohuslava Sobotku.Minister zahraničných vecí o pozadí súčasnej vládnej krízy povedal, že sociálna demokracia ich vníma tak, že vláda nabehla na plytčinu, pretože minister financií, ktorý je zodpovedný za vyberanie daní, je podozrivý z daňových únikov. Finančná správa podľa Zaorálka nepostupuje voči Babišovi spôsobom, akým by to mala robiť.Zaorálek však súčasne vylúčil, že by premiérove kroky boli motivované blížiacimi sa voľbami v súvislosti s negatívnym vývojom preferencií jeho strany ČSSD.Minister pripomenul, že Sobotka chcel situáciu ako predseda vlády vyriešiť demisiou celého kabinetu, aby ho bol nútený opustiť i šéf rezortu financií. Keďže si však na Pražskom hrade vysvetlili ústavné možnosti tak, že môžu odvolať iba premiéra, Sobotka sa rozhodol podať žiadosť o odvolanie ministra financií.Zaorálek označil Sobotkov postup v ostatných dňoch za prejav jeho pevnosti.formuloval a dodal, že v politike platí výsledok.Minister priznal, že pôvodne nebol spokojný so spôsobom, akým Sobotka rozhodoval o budúcnosti vlády. Na zasadaní grémia ČSSD sa však predstavitelia vládnej strany zhodli, že ak by premiér kabinet opustil a minister financií v ňom zostal, bol by to "absurdný" výsledok. Sobotkov posledný krok má podľa Zaorálka v radoch strany už silnú podporu.Pre hlavnú večernú spravodajskú reláciu ČT potom Zaorálek povedal, že ak pocestuje spoločne s prezidentom Milošom Zemanom na oficiálnu návštevu Čínskej ľudovej republiky a pokiaľ bude o to záujem, rozhodne by chcel s hlavou štátu hovoriť o dôvodoch, prečo musí ČSSD postupovať práve tak, ako postupuje.