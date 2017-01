L. ŽITŇANSKÁ: Justíciu čakajú dva ťažké roky

Lucia Žitňanská Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. januára (TASR) – Pred slovenskou justíciou stoja dva ťažké roky, počas ktorých sa udeje veľa štrukturálnych zmien. Vo výsledku však budú pozitívne. V bilančnom rozhovore pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa tej by sa mohli už v tomto roku prejaviť prvé efekty legislatívnych zásahov, ktoré presadila v roku 2016. V začatej reforme mieni pokračovať.Urobili sme balík opatrení, niektoré vyžadujú aj legislatívnu zmenu. Keď budeme novelizovať trestné kódexy, budeme pamätať aj na to. V tejto prvej fáze sme využili priestor, ktorý máme v oblasti nelegislatívnych opatrení. To je využitie náramkov v rámci väzenstva.