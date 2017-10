L. Žitňanská naďalej odmieta nomináciu M. Jankovskej do Súdnej rady

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) trvá aj naďalej na svojom stanovisku ohľadom nominácie štátnej tajomníčky jej ministerstva Moniky Jankovskej (nominantka Smeru-SD) za členku Súdnej rady. Žitňanská to uviedla dnes po zasadnutí vlády v reakcii na fakt, že Národná rada SR opäť odložila voľbu člena Súdnej rady SR na nasledujúcu, tentoraz novembrovú schôdzu.zopakovala Žitňanská odmietavý postoj k nominácii Jankovskej, ktorú navrhuje predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer-SD).povedala ministerka. O otázke sa podľa jej slov bude rozprávať s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD), momentálne sa takýto rozhovor nemohol uskutočniť, pretože premiér je na služobnej ceste v Štrasburgu.Na otázku, či aj naďalej podmieňuje nomináciu Jankovskej do Súdnej rady svojím zotrvaním vo funkcii, Žitňanská uviedla, že táto téma nikdy nebude na stole, pokiaľ sa dodržiava to, čo bolo dohodnuté v programovom vyhlásení vlády.doplnila.Voľbu člena Súdnej rady SR, s ktorou má koalícia problém kvôli nominácii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, opäť presunuli. Oznámil to dnes podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (Most-Híd). Poslanci o novom členovi rozhodnú najskôr na najbližšej schôdzi parlamentu. Koalícia sa teda ešte v otázke voľby nedohodla. Bugár povedal, že kým nebude dohoda, nebolo by dobré hlasovať.Jankovskú navrhol do voľby člena Súdnej rady poslanec Smeru-SD Madej. Ten nateraz nevidí dôvod svoju nomináciu stiahnuť, a to napriek odmietavému postoju ministerky spravodlivosti Žitňanskej.Okrem Jankovskej kandiduje do Súdnej rady aj advokát Allan Böhm. Ich kandidatúru odobril parlamentný ústavnoprávny výbor. Jankovskú navrhol predseda výboru Róbert Madej, Böhma opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Už 28. júna sa v rade skončil mandát Alene Šiškovej.