L. ŽITŇANSKÁ: Nový exekučný súd sa podarí personálne obsadiť

Na archívnej snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Už o pár dní nastúpia prví zamestnanci na novovytvorený exekučný súd s celoslovenskou pôsobnosťou. Na novom pracovisku Okresného súdu (OS) v Banskej Bystrici sa budú v priebehu januára zapracovávať prví dvaja sudcovia a dve desiatky vyšších súdnych úradníkov, ktorí budú mať na starosti agendu súvisiacu s novozavedeným platobným rozkazom. Prináša ho nový zákon o upomínacom konaní, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. februára 2017.Nový typ platobného rozkazu by mal zrýchliť a zefektívniť proces vymáhania peňažných pohľadávok. Exekučný súd bude túto agendu vybavovať celoslovensky popri exekúciách. „priblížila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Na exekučnom súde má pôsobiť v úvode 149 pracovníkov. Deväť nových sudcov vybral OS Banská Bystrica na výberovom konaní v novembri. V decembri uskutočnil prvé kolo výberu vyšších úradníkov, podľa Žitňanskej úspešné. Od 1. apríla má pracovisko začať vybavovať exekučnú agendu. Sudcovia a úradníci, ktorí ju budú mať na starosti, nastúpia od marca, aby sa v priebehu toho mesiaca zaučili. „“ skonštatovala ministerka.OS Banská Bystrica prenajal pre nové pracovisko časť súkromnej výškovej administratívnej budovy v mestskej časti Radvaň. V minulosti tu sídlil neslávne známy Drukos, ktorý pôsobil i ako nebanková spoločnosť. Ministerka v tom nevidí žiadnu symboliku. „“ uviedla. Priestory štátu, ktoré sú k dispozícii v Banskej Bystrici, podľa nej nebolo možné v daných časových rámcoch pripraviť, nakoľko sú v zlom stave a vyžadujú veľkú investíciu.Štát získal súkromné priestory na desať rokov, do roku 2026. Na začiatok sú prenajaté kancelárie na prízemí, druhom a treťom poschodí, neskôr k nim pribudnú aj priestory na prvom, štvrtom, šiestom, siedmom a ôsmom poschodí. Za úvodných 1086,18 štvorcových metrov bude OS Banská Bystrica platiť mesačné nájomné 4453,34 eura bez DPH, plus úhradu za služby vo výške 1251,25 eura bez DPH. Celková hodnota zmluvy je 2,029 milióna eur.V súčasnosti prebieha zariaďovanie nového pracoviska, vybavovanie nábytkom a technológiami. Ministerstvo plánuje pre rok 2017 výdavky súvisiace s vytvorením exekučného súdu v celkovej výške 4,98 milióna eur. Nové pracovisko bude exekúcie z celého Slovenska vybavovať elektronicky. Schválený zákon predpokladá, že staré exekučné konania dobehnú na doterajších okresných súdoch. Nové už bude presmerované na OS Banská Bystrica.