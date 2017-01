L. ŽITŇANSKÁ: Rok 2017 bude pre slovenskú justíciu kľúčový

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. januára (TASR) – Rok 2017 bude pre justíciu rokom zmien a kľúčovým obdobím z pohľadu jej nastavenia do budúcnosti. Predpokladá to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).V nasledujúcich mesiacoch sa budú uvádzať do praxe štrukturálne zmeny prijaté v roku 2016, vysvetlila Žitňanská v koncoročnom rozhovore pre TASR. Meniť sa budú sudcovské kódexy, návrh má ministerka predstaviť v najbližšom čase.vysvetlila.V Banskej Bystrici vzniká celoslovenské pracovisko pre exekučné veci a upomínacie konanie. Jeho spustenie podľa šéfky rezortu postupne uvoľní kapacity na ostatných súdoch. Ministerstvo zrealizuje audit súdov, ktorý má odpovedať na to, ako nastaviť jednotlivé súdne oddelenia, koľko potrebuje justícia sudcov a vyšších súdnych úradníkov. V nadväznosti na to rezort nastaví nový zákon o justičnej službe.Súdy čaká zmena organizácie práce, ozrejmila ďalej ministerka. Od jej posledného nastavovania uplynulo 15 rokov.mieni Žitňanská.Medzi najdôležitejšie zákony, ktoré plánuje ministerstvo spravodlivosti predložiť v tomto roku, budú podľa šéfky rezortu patriť zákony v oblasti zúženia priestoru pre korupciu.predznamenala.Komplikovanou z pohľadu Žitňanskej bude aj prijímanie novely infozákona. Rezort príde aj s legislatívnym balíkom v trestno-právnej oblasti – s úpravami o ochrane a podpore obetí trestných činov a zaistení a zhabaní majetku v trestnom konaní.Žitňanská uviedla, že urobí maximum preto, aby sa prvé výsledky jej reforiem dostavili už v tomto roku.uviedla ministerka.Realistickejšie je však podľa nej očakávať, že sa výraznejšie prejavia až v roku 2018.uzavrela ministerka Žitňanská.