L. Žitňanská sa vzdala podpredsedníckeho postu v Moste-Híd

Na snímke archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 9. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa vzdala postu podpredsedníčky Mostu-Híd. Ostáva radovou členkou strany aj súčasťou poslaneckého klubu.uviedla pre TASR pred zasadnutím straníckeho snemu v Bratislave.Napriek tomu, že v parlamente nehlasuje vždy tak, ako zvyšok koalície, Žitňanská tvrdí, že s vedením Mostu-Híd problém nemá.ozrejmila.Šéf strany Bugár by mal na sneme oznámiť, že bude kandidovať na prezidenta. Podľa Žitňanskej ak sa tak rozhodne, je to politicky logický krok.uzavrela s tým, že legitímna je aj snaha Bugára pomôcť týmto krokom preferenciám strany.Na sneme by mal byť zvolený aj Žitňanskej nástupca, ktorým má byť Peter Antal. Predseda strany a jej ďalší podpredsedovia by mali vo svojich pozíciách ostať.