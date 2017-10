L. Žitňanská: Systémová zmena v polícii môže zvýšiť jej dôveryhodnosť

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská . Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) je presvedčená, že systémové zmeny v polícii môžu pomôcť zvýšiť jej dôveryhodnosť. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že budú apelovať na to, aby personálne nominácie na pozíciu policajného prezidenta i šéfa policajnej inšpekcie nestáli na jednom človeku, ale prechádzali výberovým konaním, verejným híringom až následne nomináciou.Ministerka verí, že sa blížia k tomu, aby predložili na stôl návrh o kreovaní výberu policajného prezidenta i šéfa policajnej inšpekcie v budúcnosti.povedala.Žitňanská navrhuje, aby nominácii policajného prezidenta predchádzalo výberové konanie, híring v parlamente, a až následné menovanie nielen ministrom vnútra, ale napríklad vládou.podotkla ministerka. Ako tvrdí, Most-Híd bude robiť maximum, aby sa takáto systémová zmena urobila. Pokiaľ sa to však nepodarí vyrokovať, strana je pripravená predložiť návrh do parlamentu.podotkla Žitňanská.Poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS) súhlasí s tým, že pravidlá sú veľmi dôležité a ak sú nastavené dobre, môže to výrazne pomôcť boju proti korupcii. "skonštatoval.