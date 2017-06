Labouristi sa pokúsia vytvoriť v Británii menšinovú vládu

Jeremy Corbyn, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júna (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana sa pokúsi vytvoriť menšinovú vládu po tom, ako Konzervatívna strana terajšej premiérky Theresy Mayovej vo štvrtkových voľbách neobhájila väčšinu v parlamente. Pre rozhlasovú stanicu BBC to dnes uviedol labouristický tieňový minister financií John McDonnell.Mayová čelí výzvam na odstúpenie z postu predsedníčky vlády i šéfky konzervatívcov po tom, ako jej voliči uštedrili tvrdý úder, keď namiesto silnejšieho mandátu, ktorý vyhlásením predčasných volieb chcela dosiahnuť pre rokovania s EÚ o brexite, pozíciu jej strany oslabili.Vystúpenie Mayovej sa očakáva o 11.00 h SELČ. Premiérka už naznačila, že využije právo úradujúcej šéfky vlády na to, aby sa ako prvá pokúsila vytvoriť nový kabinet. Nie je však jasné, či na to bude mať dostatočnú podporu.povedal McDonnell pre BBC.Uviedol tiež, že labouristi nebudú uzatvárať koaličnú dohodu so žiadnou inou stranou.