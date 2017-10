Labouristi, zelení a populisti na Novom Zélande budú vládnuť spoločne

Premiér Nového Zélandu Bill English. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 24. októbra (TASR) - Mesiac po parlamentných voľbách vznikla na Novom Zélande nová vládna koalícia pod vedením sociálnodemokratickej Novozélandskej strany práce. Labouristi dezignovanej premiérky Jacindy Ardernovej podpísali v utorok príslušné dohody so Stranou zelených a populistickým zoskupením Nový Zéland na prvom mieste (New Zealand First), informovala agentúra DPA.Novovytvorená koalícia prevezme vládu od konzervatívnej Národnej strany Nového Zélandu na čele s doterajším premiérom Billom Englishom. Tá v septembrových voľbách síce zvíťazila nad labouristami, dosiahnutý výsledok jej však neumožnil samostatné vládnutie. Nový Zéland na prvom mieste ako potenciálny koaličný partner konzervatívcov sa nakoniec rozhodol spolupracovať s labouristami a zelenými.Strany novovytvorenej vládnej koalície majú v parlamente dokopy 63 zo 120 kresiel.Ardernová (37) bola zvolená za predsedníčku Novozélandskej strany práce len v auguste a po vymenovaní za premiérku bude doteraz najmladším politikom v dejinách Nového Zélandu, ktorý zastával túto funkciu. Novým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí sa má stať šéf strany Nový Zéland na prvom mieste Winston Peters (72).