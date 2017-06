Labouristka Marigold a konzervatívec Paul sa o politike nerozprávajú

Marigold Johnsonová. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn/Bratislava 8. júna (TASR) – V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska dnes voliči od 7.00 h odovzdávajú svoje hlasovacie lístky v 650 volebných obvodoch. Jednou z nich bola aj na Oxforde vyštudovaná psychoterapeutka Marigold Johnsonová, ktorá je zarytou zástankyňou labouristov. Dokonca za nich v parlamentných voľbách kandidovala v roku 1974, no neúspešne.Jej manžel, britský novinár a historik Paul Johnson bol taktiež ich prívržencom, až do nástupu bývalej britskej premiérky Margaret Thatcherovej, kedy začal podporovať konzervatívcov. Za nich aj neskôr kandidoval.uviedla pre TASR Johnsonová, ktorá kedysi pracovala pre Soniu Orwell, vdovu britského spisovateľa Georga Orwella. Jej otec Thomas Hunt bol lekárom bývalých britských premiérov Winstona Churchilla, Clementa Atleeho a Anthonyho Edena.Na otázku, ako je možné, že spolu s manželom prežili toľko rokov, keď majú výrazne odlišné politické názory, odpovedala bez váhania. "O politike sa nerozprávame." Marigold Johnsonová volila v britskej štvrti Bayswater, v ktorej prevládajú voliči Labouristickej strany.uviedol pracovník metra.Inak je to v londýnskej časti Pimlico v rámci Westminstra. Tu prevažujú práve voliči Konzervatívnej strany. Jedným z nich je aj Ben.uviedol.Členovia volebnej komisie v oboch častiach Londýna predpovedajú vysokú volebnú účasť.uviedol člen v časti Bayswater. Julia z Pimlica si to vysvetľuje na základe tesného rozdielu, ktorý predpovedali predvolebné prieskumy medzi líderkou konzervatívcov Theresou Mayovou a šéfom labouristov Jeremym Corbynom.Britskí voliči dnes hlasujú v predčasných parlamentných voľbách, ktoré v apríli nečakane ohlásila súčasná premiérka s poukázaním na rozpory v Dolnej snemovni ohľadne procesu vystúpenia Británie z Európskej únie. Predčasné voľby sa konajú v Británii takmer presne rok po referende, v ktorom sa väčšina voličov vyslovila za vystúpenie krajiny z EÚ. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ). Bezprostredne po skončení hlasovania sa očakávajú prvé odhady výsledkov.