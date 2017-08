Lacko nepostúpil do hlavnej súťaže US Open

muži - kvalifikácia - finále:



Darian King (Barb.) - Lukáš LACKO (15-SR) 3:6, 6:3, 6:4

New York 25. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nepostúpil do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále kvalifikácie prehral ako nasadená pätnástka s Darianom Kingom z Barbadosu 6:3, 4:6, 3:6.