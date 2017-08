Lacko uspel v 2. kole kvalifikácie US Open

dvojhra - kvalifikácia - 2. kolo:



Lukáš LACKO (15-SR) - Austin Krajicek (USA) 7:6 (5), 7:6 (6)



New York 25. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil do finálového 3. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. V noci na piatok zdolal domáceho reprezentanta USA Austina Krajiceka v dvoch tajbrejkoch 7:6 (5) a 7:6 (6). Poslednou prekážkou na ceste do hlavnej súťaže bude pre slovenského reprezentanta Darian King z Barbadosu.