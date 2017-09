Lačného záujem Žiliny potešil: Som šťastný, že som tu

Na snímke Miloš Lačný ešte v drese Slovana Bratislava. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 12. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Miloš Lačný sa po prestupe z MFK Ružomberok do MŠK Žilina túži čo najskôr aklimatizovať v novom mužstve. Presun na štadión pod Dubňom vníma ako krok vpred.uviedol Lačný pre oficiálny web "šošonov".Dvadsaťdeväťročný útočník pred tromi týždňami rozviazal s "Ružou" zmluvu na vlastnú žiadosť, so Žilinčanmi sa dohodol na pôsobení do konca sezóny.vysvetlil manažér MŠK Karol Belaník.