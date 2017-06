Lacnejšie ubytovanie pre učiteľov z Petržalky sa opäť posúva

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka by už čoskoro mohla o čosi ľahšie stabilizovať súčasných, prípadne získavať nových učiteľov a učiteľky do materských a základných škôl vo svojej pôsobnosti. Zlepšiť ich pracovné podmienky formou poskytnutia lacnejšieho ubytovania v stredoškolských internátoch sa posunulo o krok dopredu. Rozhodli o tom dnes petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď zobrali na vedomie memorandum o spolupráci medzi mestskou časťou a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), pod ktorý internáty s voľnými kapacitami patria.Memorandum už schválili krajskí poslanci na ostatnom rokovaní Zastupiteľstva BSK, po dnešnom rozhodnutí petržalskej samosprávy by sa dohoda o spolupráci mala podpísať v najbližšom období tak, aby sa prví učitelia mohli ubytovať už k 1. septembru, teda na začiatku nového školského roka. Práve tento krok má byť akousi kompenzáciou za nízke platy pedagógov, ktoré sú jedným z hlavných dôvodov ich nedostatku v predškolských a školských zariadeniach. "Je to praktická pomoc pri riešení problému," skonštatoval poslanec Vladimír Dolinay.Mestská časť sa s týmto problémom trápi dlhodobo. Situáciu spôsobuje hlavne nezáujem absolventov stredných a vysokých škôl pedagogického smeru z Bratislavy o prácu v materských alebo základných školách, na druhej strane zároveň podľa samosprávy malá, resp. takmer žiadna možnosť získavať do školských a predškolských zariadení pedagógov mimo hlavného mesta. Dôvodom sú finančne podhodnotené platy a zároveň drahé nájmy v Bratislave, pričom mestská časť nemá na riešenie problému vlastné voľné kapacity. Petržalka taktiež poukazuje na fakt, že problém zhoršuje aj odchod mnohých učiteľov do dôchodku, na strane druhej tiež zvyšovanie kapacít materských škôl, ktoré sú v súčasnosti dlhodobo nepostačujúce.Podľa predbežného prísľubu majú byť samospráve k dispozícii voľné miesta na Vranovskej a Saratovskej ulici. Mestská časť verí, že voľné kapacity v stredoškolských internátoch budú môcť byť poskytnuté aj opatrovateľkám, s ktorými má mestská časť taktiež problém, keďže v mnohých prípadoch majú ešte nižšie platy ako učitelia. Problém v tom nevidí ani kraj, pričom podľa niektorých poslancov BSK sa týmto memorandom otvára priestor na rokovania a pomoc aj iným samosprávam, ktoré sa v rámci Bratislavského kraja boria s podobnými problémami.