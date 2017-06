Lacnejšie ubytovanie pre učiteľov z Petržalky sa posúva vpred

Pohľad na bratislavské Nový most, na snímke v pozadí je sídlisko Petržalka. Foto: TASR/Oliver Paul Foto: TASR/Oliver Paul

Bratislava 26. júna (TASR) – Zlepšenie pracovných podmienok pre mimobratislavských učiteľov a učiteľky, ktorí pracujú alebo by chceli pracovať v materských a základných školách v bratislavskej Petržalke, sa posúva vpred. Týka sa to momentálne poskytnutia lacnejšieho ubytovania v stredoškolských internátoch, čo má byť akousi kompenzáciou za ich nízke platy, ktoré sú jedným z hlavných dôvodov nedostatku pedagógov v predškolských a školských zariadeniach.V tejto súvislosti by mala Petržalka podpísať memorandum o spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), pod ktorý internáty s voľnými kapacitami patria. Memorandum už schválili krajskí poslanci na ostatnom rokovaní Zastupiteľstva BSK, rovnaký krok čaká petržalských poslancov na utorkovom (27.6.) zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Keď aj tí podpísanie dohody o spolupráci podporia, memorandum by sa malo podpisovať v najbližšom období tak, aby sa prví učitelia mohli ubytovať už k 1. septembru, teda začiatku nového školského roka.Tým by mali byť podľa predbežného prísľubu k dispozícii voľné miesta na Vranovskej a Saratovskej ulici. Platby za ubytovanie podľa prednostu petržalského miestneho úradu Miroslava Štefánika vychádzajú zhruba okolo 80 až 100 eur, čo je pre učiteľov prijateľná suma.uviedol na dnešnej tlačovej besede Štefánik.Samospráva však verí, že voľné kapacity v stredoškolských internátoch budú môcť byť poskytnuté aj opatrovateľkám, s ktorými má mestská časť taktiež problém, keďže v mnohých prípadoch majú ešte nižšie platy ako učitelia. Problém v tom nevidí napr. ani krajský poslanec Vladimír Sloboda, podľa ktorého sa s podobnými problémami boria aj iné mestské časti, prípadne mestá a obce v rámci kraja.povedal pre TASR Sloboda, podľa ktorého sa týmto memorandom otvára priestor na rokovania a pomoc aj iným samosprávam.