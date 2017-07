Ladislav B. zatiaľ neuhradil škodu, ktorú mal podľa polície spôsobiť

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. júla (TASR) - Polícia stále vyšetruje prípad podnikateľa Ladislava B., ktorého obvinila pre zločin neodvedenia dane a poistného. Obvinený v tomto prípade zatiaľ nevyužil inštitút účinnej ľútosti, to znamená, že neuhradil škodu, ktorú mal podľa policajného vyšetrovateľa spôsobiť. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.povedal Wäldl pre TASR.Vyšetrovateľ NAKA obvinil 17. marca tohto roka podnikateľa Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dane a poistného.Viaceré médiá informovali, že Ladislav B. si v minulosti mohol uplatniť neprimeraný odpočet daní vo výške približne dva milióny eur v súvislosti s bytmi v komplexe Five Star Residence. Polícia v tejto veci začala minulý rok trestné stíhanie a vykonala niekoľko prehliadok.Pri trestnom čine, z ktorého je podnikateľ obvinený, prichádza do úvahy inštitút účinnej ľútosti. Znamená to, že ak by obvinený uhradil škodu, ktorú mal spôsobiť, mohla by po splnení zákonných podmienok trestnosť jeho činu zaniknúť.