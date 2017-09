Ladislav Horský v Slovane úspešne spojil hokejovú teóriu s praxou

Hokejový tréner Ladislav Horský. Foto: hockeyslovakia.sk Foto: hockeyslovakia.sk

Valaská/Bratislava 18. septembra (TASR) - Bývalý hokejista, úspešný tréner a uznávaný hokejový odborník Ladislav Horský by mal v pondelok 18. septembra 90 rokov.Ladislava Horského uviedli do Siene slávy slovenského hokeja hneď po jej vzniku v roku 2002. Od roku 2004 je člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a od roku 2010 aj Siene slávy českého hokeja. Ako tréner Slovana ChZJD Bratislava priviedol "belasých" v sezóne 1978/1979 k jedinému titulu vo vtedajšej najvyššej československej súťaži.Výborný útočník, neskôr úspešný tréner a svetovo uznávaný hokejový metodik Ladislav Horský sa narodil 18. septembra 1927 vo Valaskej. Pôvodné priezvisko jeho otca bolo Kakaš, ktoré si zmenil na Horský. S profesionálnym hokejom začal ešte v čase vojnovej Slovenskej republiky ako hráč vtedajšieho klubu ŠK Brezno, do ktorého prišiel v roku 1942. Brezniansky klub opustil v roku 1946, keď odišiel študovať telesnú výchovu a zemepis na dnešnú Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave. Takmer hneď po príchode si obliekol dres VŠ Bratislava, vtedajšieho prvého bratislavského hokejového klubu, ktorý hrával najvyššiu československú súťaž. V tíme bratislavského VŠ zotrval do roku 1948, keď prestúpil do ŠK Slovan Bratislava. Svoje prvé pôsobenie v belasom drese ukončil v roku 1952, keď ako vojak základnej vojenskej služby začal hrávať za pražský Armádny telovýchovný klub (ATK). Z ATK odišiel po dvoch sezónach v roku 1954 na dve sezóny do klubu Tankista Praha. V roku 1956 sa vrátil do bratislavského Slovana, v ktorom aj v roku 1958 ukončil hráčsku kariéru, keď ho na tvári korčuľou zranil vtedajší hráč pražskej Sparty Miloslav Pospíšil. Celkovo na klziskách v najvyššej československej lige odohral viac ako 150 zápasov a strelil 71 gólov.Útočné kvality horehronského rodáka si všimli aj vtedajší tréneri československej reprezentácie. Reprezentačný dres si v rokoch 1951-1954 obliekol 12-krát a zaznamenal štyri góly.Vďaka hlbokým teoretickým znalostiam sa už v roku 1958 stal kormidelníkom bratislavského Slovana, z ktorého postupne vybudoval špičkový hokejový klub. Zavádzal nové tréningové metódy a postupy, okrem iného aj dvojfázový tréning. "Belasých" trénoval v rokoch 1958-1963, keď sa Slovan stal trikrát vicemajstrom Československa a raz skončil tretí. V rozmedzí rokov 1976-1981 priviedol Slovan na ligový trón. V sezóne 1978/1979 získali totiž slovanisti pod jeho vedením prvý a jediný titul vo vtedajšej najvyššej hokejovej lige.Ako klubový tréner sa presadil aj v bývalej západnej Spolkovej republike Nemecko (SRN). V rokoch 1964-1966 viedol MEV Mníchov, v rokoch 1968-1969 SC Oberstdorf a v sezóne 1969/1970 Düsseldorfer EG.Na reprezentačnej úrovni pracoval ako tréner na rôznych pozíciách. Napríklad na ZOH 1960 v Squaw Valley bol asistent vtedajšieho reprezentačného trénera Eduarda Fardu. Československý výber skončil na štvrtom mieste. V rokoch 1963-1964 bol tiež konzultant a vedúci reprezentačného mužstva Rumunska.Uznávaný hokejový odborník pôsobil ako pedagóg v bývalom Telovýchovnom ústave, na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK v Bratislave. Bol vedúci Katedry telesnej výchovu a športu na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Bratislave a metodik TJ VSŽ v Košiciach.Jeho viaceré teoreticko-metodické publikácie ako napríklad Hra hokejového brankára, Ľadový hokej - útok a obrana, Tréning v ľadovom hokeji vyšli aj v zahraničí. Publikoval v mnohých odborných časopisoch a podieľal sa na výchove hokejových trénerov. Prednášal v zahraničí v USA, Kanade či bývalom Sovietskom zväze.Legenda československého a slovenského hokeja Ladislav Horský zomrel 24. septembra 1983 v Brne vo veku 56 rokov.Zdroje: /www.hockeyslovakia.sk, http://www.sinslavycslh.cz