Ladislav Molnár sa vracia do maďarského futbalu. Po 15 rokoch

Győr 23. mája (TASR) - Slovenský tréner Ladislav Molnár podpísal zmluvu s maďarským futbalovým klubom Gyirmót FC Győr. V tíme sa stretne aj so svojim krajanom, obrancom Kristiánom Kolčákom.Molnár sa vracia do maďarského futbalu po 15 rokoch, v roku 2002 trénoval Újpest FC. Skúsený 57-ročný kormidelník pôsobil naposledy v treťoligovom tíme Spartak Vráble.Hlavnou úlohou Molnára bude prinavrátiť klub do najvyššej súťaže, keďže Gyirmót je už istým zostupujúcim z maďarskej najvyššej súťaže. Ako informovala oficiálna klubová stránka, Molnár podpísal s klubom ročnú zmluvu s opciou.