Ladislavovi B. hrozí minimálne sedem rokov

Pohľad na dom L. Bašternáka na Tupého ulici v Bratislave.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Podnikateľovi Ladislavovi B. hrozí v prípade neoprávnenej vratky DPH až sedemročné väzenie. Uvádza to Denník N.Obžalobou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pre trestný čin neodvedenia dane a poistného, ktorá sa týka vyplatenia DPH spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence, sa zaoberá Okresný súd Bratislava II. Denník informuje, že prípad bude pojednávať sudkyňa Mária Szabóová, ktorú do funkcie sudkyne vymenoval prezident Andrej Kiska v roku 2015.Podľa hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka vykoná súd prvotné úkony v zmysle ustanovení Trestného poriadku – doručovanie obžaloby.uviedol Adamčiak.Denník N zároveň informuje, že tento prípad môže byť iba začiatkom.uvádza denník.