Lagardová: MMF chce zhoršiť prognózu rastu ekonomiky eurozóny

Na snímke generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 21. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) chce pre zvyšujúce sa riziká zhoršiť svoju prognózu expanzie ekonomiky eurozóny. Vo štvrtok to povedala šéfka MMF Christine Lagardová počas stretnutia ministrov financií eurozóny v Luxemburgu.Ešte je všetko v poriadku, ale, povedala Lagardová. Neočakáva sa však výraznejšie zníženie predpovede. MMF naposledy počítal v tomto roku s 2,4-% nárastom ekonomiky eurozóny.Medzi najväčšími rizikami Lagardová spomenula obchodné konflikty vyvolané clami prezidenta Donalda Trumpa na dovoz ocele a hliníka do USA.dodala. Obavy tiež vyvoláva nedostatočný pokrok v rokovaniach o brexite, čo zvyšuje pravdepodobnosť neriadeného vystúpenia Británie z EÚ.Lagardová zopakovala výzvu adresovanú krajinám, ako je Nemecko, ktoré majú priestor, aby zvýšili investície do infraštruktúry. Apelovala i na vysoko zadlžené štáty, aby si dali do poriadku rozpočty a vytvorili si finančné vankúše.