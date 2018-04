Lagardová varovala pred protekcionizmom: Môže podkopať globálny rast

Christine Lagardová , archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 11. apríla (TASR)- Christine Lagardová, šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF), varovala vlády pred protekcionizmom, ktorý môže podkopať rast globálneho hospodárstva.Lagardová počas návštevy v Hongkongu upozornila, že návrat politiky protekcionizmu môže ohroziť súčasné pravidla globálneho obchodu. Reagovala tak na obchodné spory dvoch najväčších svetových ekonomík USA a Číny, ktoré vyvolávajú obavy z obchodnej vojny. To by malo vážne dôsledky pre priemysel.uviedla Lagardová.Varovala i prednad globálnou ekonomikou. Vyhlásila však, že jej organizácia je stále optimistická pokiaľ ide o perspektívu svetového hospodárstva do konca roka 2019, aj keď sa tempo jeho rastu zrejme spomalí.Zavádzanie obchodných bariér bude mať negatívny vplyv na svetovú ekonomiku atvrdí Lagardová. Vyššie clá povedú k zdraženiu výrobkov a obmedzenejšiemu výberu. A zároveň zabránia zavádzaniu nových technológií a zvýšeniu produktivity. Vlády by sa práve pre tieto riziká mali vyhnúť protekcionizmu, naliehavo vyzvala Largardová.Šéfka MMF pripomenula, že neférové obchodné praktiky majú len malý vplyv na úroveň obchodného deficitu danej krajiny so zvyškom sveta.Akákoľvek nerovnováha v obchode je spôsobená tým, že výdavky krajiny sú vyššie ako jej príjmy, povedala. To znamená, že najlepší spôsob, ako to vyvážiť, je zaviesť štrukturálne reformy alebo revidovať fiškálnu politiku.povedala Largardová.Výška globálneho dlhu už dosiahla rekordných 64 biliónov USD (51,77 bilióna eur), podľa nového prieskumu MMF. To je nárast o 40 % oproti roku 2007, pričom pod polovicu tohto rastu sa podpísala Čína.Lagardová naznačila, že vysoké úrovne dlhov robia vlády zraniteľnými v čase zvyšovania úrokových sadzieb, a môže to viesť ku korekciám na trhoch.(1 EUR = 1,2361 USD)