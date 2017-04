Lahm by rád ukončil kariéru ziskom Nemeckého pohára

Futbalista Bayernu Mníchov Philipp Lahm. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 24. apríla (TASR) - Kapitán futbalistov Bayernu Mníchov Philipp Lahm priznal, že kariéru by rád ukončil ziskom Nemeckého pohára. Bavori sa zatiaľ prebojovali do semifinále, kde ich v stredu čaká Borussia Dortmund. Finále pohárovej súťaže je na programe 27. mája v Berlíne.uviedol Lahm, ktorý s Bayernom vyhral Nemecký pohár šesťkrát. Ak by sa mu to podarilo aj tento rok, vyrovnal by sa svojmu bývalému spoluhráčovi Bastianovi Schweinsteigerovi, ktorý je so siedmimi primátmi rekordérom v tejto štatistike.V Bundeslige má Bayern nakročené k zisku piateho majstrovského titulu za sebou. Oslavovať môže už v sobotu a to v prípade, že vyhrá vo Wolfsburgu a Lipsko, ktoré je v tabuľke na druhom mieste, prehrá doma s Ingolstadtom.