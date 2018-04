LAJČÁK: Budem s T. Druckerom hovoriť o zvýšení účasti v eurovoľbách

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti v Bratislave 11. apríla 2018. Na snímke sprava minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) je pripravený hovoriť so šéfom rezortu vnútra Tomášom Druckerom (nom. Smeru-SD) o zmene volebnej legislatívy tak, aby Slovensko dosiahlo vyššiu volebnú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Deklaroval to na spoločnom rokovaní zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti.Tému rekordne nízkej volebnej účasti na Slovensku v týchto voľbách otvoril Martin Klus (SaS).uviedol Klus.Lajčák priznal, že zdieľa obavy z nízkej volebnej účasti.poznamenal Lajčák na margo volieb, ktoré budú v roku 2019.Šéf slovenskej diplomacie sa nevyhol ani téme povinných kvót na prerozdeľovanie migrantov.zdôraznil Lajčák s tým, že migrácia nie je administratívny problém, a preto nemôže mať administratívne riešenie. Ak by sa o reforme azylového systému, zahŕňajúcej povinné kvóty, hlasovalo v rámci EÚ jednoduchou väčšinou, bola by to podľa ministra katastrofa, vyvolalo by to trhlinu.Lajčák je znepokojený aj vývojom v Sýrii.dodal.Eurovýbor a zahraničný výbor spoločne rokovali o Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2017 a jej zameraní na rok 2018, ktorú zobrali na vedomie. V dokumente sa píše, že jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka.Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem inéhopíše sa v Správe.uvádza sa ďalej v materiáli.Slovensko sa v roku 2018 bude pripravovať aj na predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). To budúci rok prevezme ako tretia predsednícka krajina po Rakúsku a Taliansku. V súčasnosti už predsedá dvom orgánom tejto organizácie - Fóru pre bezpečnostnú spoluprácu a Kontaktnej skupine partnerov OBSE pre spoluprácu v regióne Stredozemného mora.Tento rok chce Slovensko zároveň predložiť kandidatúru na ďalšie predsedníctvo. V roku 2019 chce predsedať zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni.