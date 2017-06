Lajčák diskutoval s partnermi o svojich prioritách ako predsedu VZ OSN

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. júna (TASR) - Rozhovorom s ministrom zahraničných vecí Kuvajtu šejkom Sabahom Al-Khalidom Al-Sabahom sa začal štvrtkový (1. júna) program ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v New Yorku. Stretnutie priamo nadviazalo na včerajšiu voľbu predsedu Valného zhromaždenia OSN, ktorým sa stal šéf slovenskej diplomacie.Hlavnou témou rokovania ministrov bola situácia na Blízkom východe a v Sýrii a Iraku s dôrazom na úlohu Organizácie spojených národov. Práve túto tému – prevenciu a riešenie konfliktov - M. Lajčák označil za jednu zo svojich priorít vo funkcii predsedu 72. VZ OSN.povedal M. Lajčák.Kuvajt, ktorý ašpiruje na miesto nestáleho člena BR OSN v rokoch 2018/2019, je významnou donorskou krajiny pre konfliktmi sužované štáty regiónu – v uplynulých rokoch zorganizoval 3 darcovské konferencie pre Sýriu s celkovým prísľubom bezmála 8 miliárd dolárov, a do Jemenu sám poskytol humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov.Priority predsedníctva vo Valnom zhromaždení OSN s dôrazom na krízy medzinárodného charakteru boli aj témou stretnutia M. Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Rumunska Teodorem Melescanuom. V tomto kontexte vyslovil rumunský partner plnú podporu iniciatívam o zabezpečenie mieru vo svete s dôrazom na prevenciu radikalizácie vedúcej k extrémizmu. Rumunsko sa v súčasnosti zapája do 10 mierových operácií OSN. Ministri diskutovali aj o téme reforiem systému OSN smerujúcich k efektívnejšiemu používaniu existujúcich mechanizmov.Minister sa na pôde OSN stretol aj s námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre Valné zhromaždenie a zabezpečenie konferenčných služieb Catherine Pollardovou a s jej zástupcom Movsesom Abelianom, s ktorými diskutoval o logistických aspektoch výkonu funkcie predsedu 72. VZ OSN, ako aj s námestníkom generálneho tajomníka OSN pre právny štát a bezpečnostné inštitúcie Dmitrijom Titovom, ktorému sa pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v tejto funkcii poďakoval za výbornú spoluprácu počas uplynulých vyše 10 rokov najmä v oblasti reformy bezpečnostného sektora.TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.