Lajčák: Konflikty sú v susedstve, potrebujeme podujatia ako GLOBSEC

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) – Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák na dnešnom otváracom brífingu bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 uviedol, že sa stretávame v neľahkých časoch, v ktorých sme svedkami mnohých ozbrojených konfliktov.Na konferencii sa stretávajú podľa neho odborníci, ktorí definujú to, čo sa v súčasnosti deje. Ako diplomat uviedol, že práve diplomacia je o predchádzaní konfliktov. "Konferencia podľa neho stelesňuje potenciál, z ktorého by mohli vzísť mnohé pozitívne myšlienky.Bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2017 Bratislava Forum potrvá do nedele (28.5.). Zúčastní sa na nej najviac účastníkov doteraz - 1300 zo 70 krajín, pričom podiel žien je 40 percent k 60 percentám mužov. Na konferencii bude 28 panelových diskusií a 150 rečníkov, ktorí vystúpia.Hlavnou témou konferencie je Adaptácia na budúcnosť, respektíve v budúcnosti (Adapting (to) the Future). Tematicky je rozdelená na štyri kľúčové oblasti – na štvrtú priemyselnú revolúciu, globálne zmeny a trendy, na to, či demokracia je schopná prežiť informačnú revolúciu, na budúcnosť Západu a západných inštitúcií, nové prostredie a na globalizáciu verzus protekcionizmus.