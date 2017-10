Lajčák na konferencii UNESCO: Multilateralizmus čelí novým rizikám

Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. októbra (TASR) - Riziká odpútania sa od nášho multilaterálneho systému sú natoľko vysoké, že ak nebudeme konať, obrátia sa proti nám, uviedol v utorok predseda Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák na 39. zasadnutí Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži. Konferencia sa začala v pondelok a potrvá do 14. novembra.Lajčák - minister zahraničných vecí SR - sa podelil o štyri hlavné posolstvá o budúcnosti multilateralizmu a úlohe UNESCO v ňom.Prvým je podľa neho to, že multilateralizmus potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Poznamenal, že OSN funguje už 72 rokov, pričom ide o obdobie plné multilateralizmu.uviedol Lajčák.Druhé posolstvo sa podľa neho týka toho, že UNESCO zohráva rozhodujúcu úlohu v našom multilaterálnom systéme.povedal Lajčák. Vyjadril však poľutovanie nad rozhodnutím niektorých členských štátov vzdať sa členstva v UNESCO.Tretím posolstvom je to, že multilateralizmus musí ísť nad rámec formalít, pokračoval predseda VZ OSN.odkázal Lajčák.Posledným posolstvom je podľa jeho slov to, že spolupráca medzi UNESCO a VZ OSN musí pokračovať a rásť. Uviedol, že sa teší na spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane nasledovných:- budovanie a udržanie mieru- voda a hygiena- mládež, vzdelávanie a predchádzanie násilnému extrémizmu- klimatické opatrenia- financovanie rozvoja- migráciaMiroslav Lajčák v závere svojho prejavu predniesol výzvu: