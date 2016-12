LAJČÁK: Naďalej je mojou prioritou zahraničná politika

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. decembra (TASR) – V prvom rade sa cítim diplomatom, zahraničná politika ma napĺňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) tak odpovedal na otázku TASR, či by sa po ukončení funkcie ministra opäť vrátil do zahraničnej politiky alebo by zotrval v tej domácej.dodal minister Lajčák.Už onedlho bude okrem rezortu diplomacie viesť i Valné zhromaždenie OSN. Ako uviedol, predseda VZ OSN je protokolárne najvyššia funkcia v celej hierarchii svetovej organizácie, čiže protokolárne je nad generálnym tajomníkom OSN. Je to funkcia, ktorá sa vykonáva po obdobie jedného roka od septembra do septembra, funkcia, pri ktorej sa princíp rotácie regionálnych skupín dodržiava veľmi striktne."V OSN je päť regionálnych skupín, my patríme do tzv. východoeurópskej skupiny, teda každý piaty rok máme právo obsadiť túto pozíciu. Obrazne povedané, keďže je v OSN 193 krajín, možnosť obsadiť túto funkciu máte raz za 193 rokov. Nielen Slovenská republika, ale ani Československo nikdy túto pozíciu predsedu VZ neobsadilo. Je to pre nás úplne prvá skúsenosť," zdôraznil, pričom spresnil, že pozícia v rámci našej skupiny je už obsadená až do roku 2067. Slovensko prejavilo o tento post záujem v roku 2003 a v tejto chvíli je Miroslav Lajčák jediným a schváleným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny.Pozíciu predsedu VZ OSN prirovnal k pozícii predsedu parlamentu s tým, že namiesto poslancov sú predstavitelia všetkých členských krajín OSN.spresnil minister Lajčák.Priznal, že keby sa pozícia ministra a predsedu nedala skĺbiť, tak by do toho v tejto kompozícii nešiel. "uviedol.Do prevzatia funkcie si chce minister nastaviť mechanizmy tak, aby rezort neutrpel. Uvedomuje si, že to bude pre neho náročnejšie obdobie, ale spoľahnúť sa chce na svoj tím profesionálov." uzavrel.