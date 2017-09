Lajčák otvoril 72. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. septembra (TASR) - V New Yorku sa začalo v noci na dnes 72. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktorému predsedá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Informovala o tom na svojej internetovej stránke OSN.Lajčák vo svojom otváracom prejave pred zástupcami 193 krajín sveta uviedol, že jeho viera vo víťazstvo "kompromisu nad konfliktom" bude počas nadchádzajúceho roka z času na čas vystavená skúškam, avšak napokon určite zvíťazí.Slovenský minister zahraničných vecí zároveň vyslovil presvedčenie, že 72. zasadnutie VZ OSN, ktoré sa skončí v septembri 2018, zohrá nezastupiteľnú úlohu pri realizácii jeho predstavy o lepšej OSN, a teda aj lepšom svete. Nadchádzajúci rok, počas ktorého bude VZ OSN predsedať, označil Lajčák za rok premiér.povedal šéf slovenskej diplomacie.priblížil slovenský minister zahraničných vecí, pričom zdôraznil, že v nadchádzajúcom roku nesmie OSN poľaviť v tempe implementácie a financovania Cieľov udržateľného rozvoja. Dodal, že OSN musí zabezpečiť, aby parížska klimatická dohoda bola zapracovaná do národných, regionálnych a medzinárodných právnych rámcov.povedal na úvod 72. zasadnutia VZ OSN jeho predseda, slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.