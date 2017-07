Lajčák: Podporujeme každé úsilie,ktorého cieľom je obmedziť terorizmus

Na snímke vpravo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vľavo minister zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Spojených arabských emirátov šejk Abdalláh bin Zajd Nahján po tlačovej konferencii 12. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. júla (TASR) – Najviac pozornosti počas rokovania venovali slovenský minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a jeho partner zo Spojených arabských emirátov kríze súvisiacej s Katarom.Uviedol to dnes slovenský minister na spoločnej tlačovej konferencii so šejkom Abdalláhom bin Zajdom Nahjánom. Ten je na svojej prvej historickej návšteve SR, čo bola zároveň vôbec prvá oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Spojených arabských emirátov na Slovensku.konštatoval Miroslav Lajčák.Ďalej poukázal na dohodu o leteckých službách, ktorá je medzi krajinami. Ministri dnes zároveň podpísali memorandum o konzultáciách medzi ministerstvami zahraničných vecí.dodal minister. Zároveň navrhol dohodu, že keď Slovácina pobrežiach emirátov, tak je záujem o to, aby občania emirátov, prichádzali do slovenských kúpeľov. Záujem je aj o spoluprácu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a v ekonomickej oblasti.Šejk v otázke Kataru uviedol, že dôveryhodnosť krajiny je narušená a má čo robiť, aby ju obnovila. Katar má podľa neho vykonať ešte veľa krokov na to, aby mohli ostatné krajiny zmeniť na neho názor v otázke podpory extrémistických hlasov, ktoré vyzývajú k násiliu a nenávisti.uviedol, pričom zdôraznil, že ak chce byť Katar ich súčasťou, je vítaný. Avšak, ak Katar chce byť na druhej strane, takŠejk sa na margo novinárskej otázky nechcel vyjadrovať k ďalším arabským krajinám v súvislosti s finančnou podporou terorizmu.konštatoval. Priznal, že arabské štáty urobili chyby rovnako ako USA a Európa.dodal.Zdôraznil, že v súčasnosti krajiny participujú na boji proti terorizmu.skonštatoval.Zároveň zdôraznil, že aj Európa vytvorila vhodnú atmosféru pre nárast terorizmu a extrémizmu, pričom nevytvorila potrebné zákony k tomu, aby danému problému čelila.Spojené štáty americké a Katar v utorok (11.7.) podpísali dohodu o boji proti financovaniu terorizmu pri príležitosti návštevy v Dauha, ktorú uskutočnil americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson.