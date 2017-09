Lajčák predstavil v OSN víziu venovanú prevencii, ľuďom a prosperite

Na snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

New York/Bratislava 19. septembra (TASR) – Predseda 72. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák predstavil dnes počas otvorenia všeobecnej rozpravy v New Yorku lídrom z celého sveta svoju víziu, ktorú by chcel realizovať počas funkčného obdobia. Za svoje priority označil mier a prevenciu konfliktov, ľudí a planétu a prosperitu.uviedol Lajčák, pričom poznamenal, že v Charte organizácie je iba päťkrát spomenuté slovo "vojna", zatiaľ čo mier sa skloňuje v 47 prípadoch. "upozornil.V prejave zdôraznil, že pretrvávajúce konflikty sú nepríjemnou súčasťou dnešného sveta. "Civilisti, nie vojaci, v nich platia svoju najvyššiu daň. Školy a nemocnice, nie vojenské základne, sú terčmi útokov," konštatoval Lajčák.Zároveň zdôraznil, že viac ako 65 miliónov ľudí je nútených utekať zo svojich domovov. Upozornil i na pretrvávajúcu chudobu, narastajúce nerovnosti, teroristické útoky a zhoršujúce sa dôsledky klimatickej zmeny.uviedol.Počas svojho pôsobenia ako predseda VZ OSN sa chce Lajčák zamerať i na ľudí. Organizácia podľa neho nebola vytvorená pre diplomatov, ale práve pre nich.spresnil. Za najväčšiu výzvu označil proces prijatia prvého globálneho kompaktu o migrácii, keďže ide o tému, ktorá rozdeľuje štáty. Väčší dôraz na ľudí musí byť podľa neho evidentný i v oblasti humanitárnej pomoci, keď sa mnohokrát stáva, že politické a vojenské priority potlačia tie základné humanitárne.V oblasti planéty a prosperity musí byť podľa Lajčáka zabezpečené jej prežitie a treba urobiť krok vpred v prosperite ľudstva. Nebude to podľa neho možné bez ochrany dostatočného množstva financií. Tie vidí v súkromnom sektore a finančných inštitúciách. Zároveň zdôraznil problematiku rodovej rovnosti a reformy OSN.Napriek tomu, že ocenil doterajšie úspechy, napríklad v podobe podpísania parížskej klimatickej dohody, vyzval politických lídrov v sále, aby v priebehu nadchádzajúceho týždňa pomenovali najdôležitejšie globálne výzvy a aby naznačili, aké majú očakávania zo strany OSN v súvislosti s ich riešením.V pléne VZ OSN dnes vystúpi i slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý v pondelok (18.9.) pricestoval na pracovnú návštevu USA. Vo svojom prejave sa zameria na úlohu OSN. Okrem toho sa v ňom bude venovať i problematike klimatickej zmeny, Severnej Kórei, Ukrajine či Gruzínsku. Očakávaným rečníkom je americký prezident Donald Trump.